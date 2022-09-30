Рогов: украинские войска прицельно били по автоколонне с мирными жителями в Запорожье

Также он сообщил об увеличении количества жертв.

© Фото: Владимир Рогов, Телеграм

Украинские войска обстреливали прицельно автоколонну с мирными жителями, которые собирались отправиться на освобожденные территории из Запорожской области. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Прицельным огнем были нанесены несколько артиллерийских ударов», - прокомментировал он.

Рогов также сообщил об увеличении числа жертв инцидента. На данный момент известно о 24 погибших и 36 раненых в результате удара ВСУ.