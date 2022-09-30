Число погибших после обстрела ВСУ автоколонны в Запорожье увеличилось до 24

Также увеличилось количество раненых, и среди них есть ребенок.

© Фото: Владимир Рогов, Телеграм

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об увеличении числа жертв теракта на Ореховском шоссе, где ВСУ ударили по автоколонне с беженцами. По новым данным, погибли 24 человека.

«Растет число запорожцев, пострадавших в результате теракта боевиков Зеленского. Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и 1 ребенок», - пишет Рогов в своем Telegram-канале.

Как Рогов пояснил ранее, по колонне с людьми, желавшими уехать на освобожденные территории, ударили украинские войска. После этого, по его словам, в обстрелах обвинили Россию.

Вчера, 29 сентября, подобный случай произошел и в Харьковской области. Вооруженные силы Украины обстреляли колонну с беженцами, в результате чего погибло порядка 30 человек.