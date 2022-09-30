Герой СВО рассказал, как ВС РФ выявляют и уничтожают подразделения ВСУ

После обнаружения противника по позициям украинских войск открыли огонь, неприятель был уничтожен.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Капитан Михаил Тябердин, офицер разведывательного отдела ЦВО, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Минобороны России публикует видео, где он рассказывает, как обнаружил и уничтожил подразделение противника.

В описании к записи сказано, что это произошло на первом этапе спецоперации на Украине.

«Выполнял специальные задачи по разведке маршрутов, поиску и выявлению диверсионно-разведывательных групп. Также выявлял объекты для поражения авиацией, занимался поиском личного состава», - сказал он.

В ходе разведки обнаружил батальон противника в районе населенного пункта. После этого по позициям украинских войск был открыт огонь, неприятель был уничтожен, что поспособствовало дальнейшему продвижению ВС РФ.

Ранее связист ЦВО рассказал, как, рискуя собственной жизнью, помог восстановить связь в зоне спецоперации на Украине.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов