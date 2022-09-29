Порядка 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ

По словам Родиона Мирошника, тела пока что не могут вывезти из-за непрекращающегося огня ВСУ.

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что в результате обстрела колонны беженцев со стороны украинской армии в Харьковской области погибли десятки человек. При этом он добавил, что тела пока что не могут вывезти из-за непрекращающегося огня ВСУ.

«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», - сказал посол в беседе с РИА Новости.

До этого Минздрав Луганской Народной Республики сообщал, что при обстреле колонны беженцев в Харьковской области были ранены семь человек. При этом в числе раненых оказались двое детей.