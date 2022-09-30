Треть сбитой авиации ВСУ: Салюков рассказал, насколько эффективны ПЗРК «Игла» и «Верба» в зоне спецоперации

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Треть уничтоженной пилотируемой авиации украинских националистов приходится на переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и «Верба». Они поражают внезапно появляющиеся воздушные цели на малых и предельно малых высотах.

Вместе с тем, в ходе спецоперации задействован практически весь типоряд образцов вооружения войсковой противовоздушной обороны. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России, генерал армии Олег Салюков.

«Наибольшую результативность показали современные зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М2 (М3)" и "Тор-М2 (М2У)". Результаты применения средств войсковой ПВО подтверждают, что наибольшая нагрузка по прикрытию войск в ходе операции лежит на ЗРК средней и малой дальности. Эффективными по борьбе с БпЛА и РСЗО противника себя показали ЗРС С-300В (В4), ЗРК "Бук-МЗ (М2)" и "Тор-М2 (М2У, М2ДТ)"», - рассказал генерал армии в беседе с газетой «Красная Звезда».

Также в этом интервью Олег Салюков заявил, что решающая роль в удержании освобожденных территорий принадлежит пехоте. Он процитировал известное выражение: «Пока на землю не ступила нога пехотинца, территория эта не считается освобожденной от противника», добавив, что опыт специальной военной операции этот тезис наглядно подтверждает.