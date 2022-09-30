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Главком Сухопутных войск Салюков заявил о решающей роли пехоты в удержании освобожденных территорий

Марина Крижановская
00:58 30.09.2022
Он добавил, что при текущей частичной мобилизации призыву подлежат военнослужащие с военно-учетной специальностью по номенклатуре Сухопутных войск.
Главком Сухопутных войск Салюков заявил о решающей роли пехоты в удержании освобожденных территорий
© Фото: Минобороны России
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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков не разделяет тезиса, что в век современных высоких технологий исход военных конфликтов смещается в воздушно-космическую сферу.

Он придерживается точки зрения, что решающее значение в деле удержания освобожденных территорий принадлежит Сухопутным войскам.

Олег Салюков считает, что опыт специальной военной операции подтверждает это утверждение. Об этом он рассказал в канун Дня Сухопутных войск, отмечающегося 1 октября.

«Действительно, с учетом быстрого развития высоких технологий средства воздушно-космического нападения играют важную роль в достижении военно-политических целей вооруженного конфликта. Вместе с тем всем нам известно выражение: "Пока на землю не ступила нога пехотинца, территория эта не считается освобожденной от противника". И опыт специальной военной операции этот тезис наглядно подтверждает», - поделился он мнением в интервью газете «Красная Звезда».

Также генерал армии Салюков обратил внимание на недавно введенную в России частичную мобилизацию. Согласно Указу Верховного Главнокомандующего ВС РФ от 21 сентября призыву подлежат военнослужащие, имеющие «в том числе военно-учетную специальность по номенклатуре Сухопутных войск».

«Это в первую очередь стрелки, танкисты и артиллеристы, водители и механики-водители. Поэтому так называемая в народе пехота занимала и будет занимать решающую роль в деле удержания освобожденных территорий», - пояснил главком Сухопутных войск Салюков.

Немногим ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что призыву по частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт. Он добавил, что это граждане, «которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных Силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

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