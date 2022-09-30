Армия В Калининградской области группа «Черные береты» выступила с концертом перед мобилизованными Концерт состоялся на территории одной из воинских частей армейского корпуса Балтийского флота. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Калининградской области для резервистов дала концерт группа «Черные береты». Чтобы поддержать моральный дух мобилизованных, артисты исполнили свои лучшие хиты. Планируется, что такие выступления пройдут во всех воинских частях Балтийского флота в период проведения частичной мобилизации. Ранее в Минобороны России сообщили, что мобилизованные после прохождения боевого слаживания будут оборонять освобожденные территории. Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика