Армия МО РФ: мобилизованные будут оборонять освобожденные территории Также военнослужащие будут действовать в составе подразделений резерва и усиления, добавили в МО РФ. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Мобилизованные и добровольцы после прохождения боевого слаживания приступят к контролю и обороне освобожденных территорий, сообщает Министерство обороны РФ. Перед тем как отправить военнослужащих в зону спецоперации на Украине, будет проведено боевое слаживание, отметили в российском военном ведомстве. Ранее Минобороны России показало кадры отправки мобилизованных на дополнительную подготовку в Ростовской области. Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика