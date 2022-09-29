МО РФ: мобилизованные будут оборонять освобожденные территории
Также военнослужащие будут действовать в составе подразделений резерва и усиления, добавили в МО РФ.
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Мобилизованные и добровольцы после прохождения боевого слаживания приступят к контролю и обороне освобожденных территорий, сообщает Министерство обороны РФ.
Перед тем как отправить военнослужащих в зону спецоперации на Украине, будет проведено боевое слаживание, отметили в российском военном ведомстве.
Ранее Минобороны России показало кадры отправки мобилизованных на дополнительную подготовку в Ростовской области.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов