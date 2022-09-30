РПЦ сообщила, что Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
В связи с этим были отменены все встречи и поездки Его Святейшества.
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Святейший Патриарх Кирилл заболел COVID-19. Эта новость была опубликована на сайте Русской Православной Церкви. Уточняется, что из-за болезни будут отменены встречи Патриарха.
«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», - говорится в сообщении.
Состояние Его Святейшества, по имеющейся информации, удовлетворительно.
Недавно директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о возможном появлении нового штамма коронавируса. Он может быть более заразным, чем «омикрон», и придет из Южной Африки.