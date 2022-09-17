Гинцбург заявил, что новый штамм коронавируса может быть заразнее «омикрона»

Ученый рассказал о возможном появлении нового штамма коронавируса и заявил, что с таким «колоссальным» потенциалом изменчивости новые мутации появятся еще не раз.

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Вскоре может появиться новый штамм коронавируса, и он будет более заразным, чем «омикрон». Об этом сообщает директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Из Южной Африки впоследствии может появиться новая мутация коронавируса, так как там много лиц с иммунодефицитом. Как она будет себя вести, сказать пока нельзя, но будет текущую мутацию вытеснять. Он будет более быстро распространяться, чем "омикрон". Они по такому принципу и идут, с большим родством к рецептору», - передает его слова ТАСС.

Гинцбург добавил, что у COVID-19 «колоссальный» потенциал изменчивости, поэтому исчерпается он нескоро. Вирус, по словам ученого, еще не показал все, на что он способен.

Тем не менее, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус недавно заявил, что пандемия коронавируса закончится скоро. Он сделал такой вывод, посмотрев на статистику смертности от COVID-19.