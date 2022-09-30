Кремль: Москва будет рассматривать обстрелы входящих в состав РФ территорий как агрессию против России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет рассматривать потенциальные будущие обстрелы входящих в состав РФ освобожденных территорий как агрессию против России.

Представитель Кремля подчеркнул, что ЛДНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, и на них будет распространяться и договор о союзном государстве. По словам Пескова, тема референдумов была на повестке дня общения глав России и Белоруссии, которое недавно имело место в Сочи.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал итоги референдума о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья в состав России, назвав итоги очевидными.