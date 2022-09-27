«Добро пожаловать домой, в Россию!»: Медведев об итогах референдума
Дмитрий Медведев прокомментировал итоги референдума о вхождении четырех регионов в состав России.
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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал итоги референдума о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья в состав России.
«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!», - написал политик в Telegram-канал.
Напомним, что сегодня подведены итоги голосования в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав Российской Федерации - подавляющее большинство жителей высказались за возвращение в Россию.