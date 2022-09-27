В стране и мире «Добро пожаловать домой, в Россию!»: Медведев об итогах референдума Ирина Елагина Дмитрий Медведев прокомментировал итоги референдума о вхождении четырех регионов в состав России. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал итоги референдума о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья в состав России. «Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!», - написал политик в Telegram-канал. Напомним, что сегодня подведены итоги голосования в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав Российской Федерации - подавляющее большинство жителей высказались за возвращение в Россию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика