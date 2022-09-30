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Кремль: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ

Андрей Аркадьев
12:17 30.09.2022
На данные территории будет распространяться и договор о Союзном государстве.
Кремль: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется. Они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации», - подчеркнул он.

На освобожденные территории будет распространяться и договор о Союзном государстве, сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в границах, признанных Россией в 2014 году. В каких границах присоединятся Херсонская и Запорожская области, Песков не ответил, но пообещал выяснить. Обстрелы территорий, вошедших в состав РФ, будут рассматриваться как агрессия против страны. На церемонии в Кремле будет подписано четыре договора о принятии новых субъектов в состав РФ.

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