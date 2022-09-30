Мобилизованных из Ставрополья отправили в учебные центры МО РФ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Ставрополье в Невинномысске группу мобилизованных проводили всем городом. Родные, друзья и просто земляки с флагами пришли попрощаться с резервистами, которым предстоит пройти спецподготовку и боевое слаживание.

Перед отправкой в учебный центр «Волонтеры Победы» раздали резервистам детские письма, которые согреют бойцов в зоне спецоперации. Колонна автобусов покинула сборный пункт под марш «Прощание славянки». Впереди у военнослужащих - освоение техники и вооружение, и слаживание в составе подразделений.

Ранее Минобороны России показало кадры отправки мобилизованных на дополнительную подготовку в Ростовской области.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов