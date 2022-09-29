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МО РФ публикует кадры отправки мобилизованных на дополнительную подготовку в Ростовской области

12:51 29.09.2022
В завершении подготовки по программам боевого обучения военнослужащие пройдут боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры отправки мобилизованных военнослужащих из Ростовской области на дополнительную подготовку. Военнослужащих направят на полигонах и в учебные центры, сообщает российское военное ведомство.

На церемонии присутствовал глава региона Василий Голубев. Он пообещал, что призванные из запаса резервисты получат единовременные выплаты в 150 тысяч рублей из регионального бюджета.

«Мною подписаны несколько документов, которыми определена финансовая поддержка тех, кто мобилизован. Единовременная помощь от правительства Ростовской области будет составлять 150 тысяч рублей», - сказал Голубев.

Военнослужащие пройдут обучение на механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров БМП, танков и БТР. После этого состоится боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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