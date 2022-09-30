Меркель призвала работать над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России

До этого экс-канцлер ФРГ заявила о необходимости серьезно воспринимать слова президента России Владимира Путина.

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости работы над общеевропейской архитектурой безопасности с участием России. Такое заявление политик сделала на мероприятии в городе Гослар.

Слова Меркель передает телеканал N-tv. При этом экс-канцлер подчеркнула, что надо продолжать работать «над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России», даже если «для этого потребуется много выдержки».

Ранее Ангела Меркель заявила о необходимости серьезно воспринимать слова президента России Владимира Путина. Кроме того, бывший канцлер ФРГ назвала серьезное отношение к словам Путина «признаком политической мудрости».