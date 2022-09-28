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Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Елизавета Потейчук
11:00 28.09.2022
Кроме того, экс-канцлерг ФРГ назвала серьезное отношение к словам Путина «признаком политической мудрости».
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина
© Фото: imago-images, Globallookpress
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости серьезно воспринимать слова президента России Владимира Путина. При этом политик подчеркнула, что серьезное отношение к словам российского лидера - не проявление слабости, а «признак политической мудрости».

«Вы должны серьезно относиться к его словам. Серьезное отношение к его словам, не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним - это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости, которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый», - цитирует Меркель издание Süddeutsche Zeitung.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США всерьез воспринимают слова российского президента Владимира Путина о ядерном оружии. Однако в Белом доме не считают необходимым повышать готовность сил стратегического сдерживания.

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