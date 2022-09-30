Нарышкин: служба внешней разведки РФ нацелена на получение информации, полезной на поле боя в зоне СВО

Также у разведки, по словам Нарышкина, есть данные, указывающие на роль Запада в авариях на «Северных потоках».

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Служба внешней разведки России во время проведения спецоперации нацелена на получение информации, которая будет полезна для военнослужащих РФ в бою. Об этом сказал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«Задача внешней разведки состоит в добывании информации, необходимой высшему политическому руководству страны для принятия важнейших внешнеполитических решений. И эта задача остается актуальной по отношению к кризису на территории Украины. Но при этом в нашу работу мы, конечно, вносим коррективы. Речь идет о том, что наряду с добыванием информацией стратегического характера мы, конечно, нацелены и на получение оперативно-тактической информации о поле боя, которая бы помогла нашим военным одержать победу», - заявил он.

Также Нарышкин заявил, что у российской разведки есть сведения, которые указывают на роль Запада в авариях, произошедших на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Он добавил, что западные страны стараются скрыть тех, кто виновен во взрывах.