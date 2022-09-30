Нарышкин: Россия обладает материалами о роли Запада в осуществлении взрывов на «Северных потоках»

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Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у ведомства имеются сведения, которые указывают на роль Запада в осуществлении и организации утечек на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». По его словам, западные страны делают все, чтобы скрыть истинных исполнителей этих взрывов.

«У нас есть некоторые материалы, которые указывают как раз на западный след в организации и осуществлении данного террористического акта», - сказал глава СВР по итогам совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

Напомним, на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли нештатные ситуации, на газопроводах повредились трубы. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся как раз тогда, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северных потоках» произошли в результате умышленных действий.