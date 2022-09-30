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С высокими рисками для жизни: связист ЦВО рассказал, как помог уничтожить минометные расчеты ВСУ

07:26 30.09.2022
Восстановление линий связи позволило передать координаты огневых средств противника на позиции российской артиллерии и ответным огнем уничтожить минометные расчеты ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Старший прапорщик, начальник аппаратной бригады связи Центрального военного округа Василий во время специальной военной операции по защите Донбасса восстановил кабельные линии связи, поврежденные в результате минометного обстрела украинской армии.

Восстановление линий связи позволило передать координаты огневых средств противника на позиции российской артиллерии, ответным огнем уничтожить минометные расчеты ВСУ и не допустить потерь среди личного состава наших подразделений. Военнослужащий награжден медалью Суворова, ему присвоено первое офицерское звание «лейтенант».

«Выполнение задачи, как и проведение любой специальной военной операции, было с высокими рисками для жизни, но, как говорится, мозг отключился, понял, что любыми способами нужно восстановить связь, не допустить потерь со стороны войск Российской Федерации», - отметил Василий.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры вручения государственных наград военнослужащим Воздушно-десантных войск. Воинам-десантникам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Суворова и Жукова.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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