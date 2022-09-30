С высокими рисками для жизни: связист ЦВО рассказал, как помог уничтожить минометные расчеты ВСУ
Старший прапорщик, начальник аппаратной бригады связи Центрального военного округа Василий во время специальной военной операции по защите Донбасса восстановил кабельные линии связи, поврежденные в результате минометного обстрела украинской армии.
Восстановление линий связи позволило передать координаты огневых средств противника на позиции российской артиллерии, ответным огнем уничтожить минометные расчеты ВСУ и не допустить потерь среди личного состава наших подразделений. Военнослужащий награжден медалью Суворова, ему присвоено первое офицерское звание «лейтенант».
«Выполнение задачи, как и проведение любой специальной военной операции, было с высокими рисками для жизни, но, как говорится, мозг отключился, понял, что любыми способами нужно восстановить связь, не допустить потерь со стороны войск Российской Федерации», - отметил Василий.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры вручения государственных наград военнослужащим Воздушно-десантных войск. Воинам-десантникам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Суворова и Жукова.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.