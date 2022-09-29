Береговая охрана Швеции обнаружила очередную утечку газа на «Северных потоках»

По данным шведской береговой охраны, две утечки находятся в экономической зоне Дании.

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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Об этом информирует шведская газета Svenska Dagbladet.

Представитель береговой охраны Дженни Ларрсон отметила, что две утечки находятся в экономической зоне Швеции, и две другие - в экономической зоне Дании.

Напомним, на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли нештатные ситуации, на газопроводах повредились трубы. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся как раз тогда, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северных потоках» произошли в результате умышленных действий.