Путин подтвердил, что призыву по частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности РФ подтвердил, что призыву по частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт.
«Призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных Силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку», - заявил Владимир Путин.
Президент Российской Федерации обратил внимание что такое слаживание, обучение людей - требование, которые должно выполняться неукоснительно.
Ранее российский президент заявил, что Запад пытается развязать «кровавую бойню» в Содружества Независимых Государств. Владимир Путин добавил, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов