Армия Путин подтвердил, что призыву по частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт Президент РФ акцентировал, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mikhael Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности РФ подтвердил, что призыву по частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт. «Призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных Силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку», - заявил Владимир Путин. Президент Российской Федерации обратил внимание что такое слаживание, обучение людей - требование, которые должно выполняться неукоснительно. Ранее российский президент заявил, что Запад пытается развязать «кровавую бойню» в Содружества Независимых Государств. Владимир Путин добавил, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика