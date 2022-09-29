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В посольстве РФ призвали выяснить обстоятельства инцидентов на «Северных потоках»

Анастасия Бобылева
07:25 29.09.2022
Дипломаты намекнули, что ни Европа, ни Россия не получат выгоды от произошедшего, а вот Вашингтону утечки российского газа только на руку.
В посольстве РФ призвали выяснить обстоятельства инцидентов на «Северных потоках»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Посольство России в Вашингтоне призвало выяснить обстоятельства атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы», - пишет посольство.

В тексте также упоминаются обвинения России в произошедших инцидентах. Ведомство заявило о том, что для России и Европы торговля энергоносителями была выгодной, а вот американской стороне, напротив, мешала. По мнению российских дипломатов, именно США выгодно «выдавить» Россию как конкурента.

Более того, посольство напомнило об обещании президента США Джо Байдена «покончить» с «Северным потоком - 2». В Белом доме заранее ответили на подобные подозрения и пояснили, что Байден собирался помешать вводу газопровода в эксплуатацию. Уточняется, что американский президент не имел в виду уничтожение «Северного потока - 2».

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