РИА Новости: убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили пять млн рублей
Сотрудник Службы безопасности Украины Александр Киященко сообщил, что убийце первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко заплатили пять миллионов рублей. Об этом Киященко рассказал в телефонном разговоре со своим агентом.
«Чтобы ты понимал, за Захарку заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял. Два миллиона долларов - это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», - приводит РИА Новости слова сотрудника СБУ из записи разговора.
Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Преступление было квалифицировано как теракт. В ФСБ РФ заявили, что в случившемся подозревают украинские спецслужбы. В мае в Шахтерске первому главе ДНР был открыт памятник.