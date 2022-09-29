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РИА Новости: убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили пять млн рублей

Елизавета Потейчук
09:46 29.09.2022
Александр Захарченко погиб в 2018 году после взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
РИА Новости: убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили пять млн рублей
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Сотрудник Службы безопасности Украины Александр Киященко сообщил, что убийце первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко заплатили пять миллионов рублей. Об этом Киященко рассказал в телефонном разговоре со своим агентом.

«Чтобы ты понимал, за Захарку заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял. Два миллиона долларов - это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», - приводит РИА Новости слова сотрудника СБУ из записи разговора.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Преступление было квалифицировано как теракт. В ФСБ РФ заявили, что в случившемся подозревают украинские спецслужбы. В мае в Шахтерске первому главе ДНР был открыт памятник.

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