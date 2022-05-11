В стране и мире В Шахтерске открыли памятник первому главе ДНР Захарченко Елизавета Потейчук В церемонии открытия монумента принял участие действующий глава ДНР Денис Пушилин. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В городе Шахтерск Донецкой Народной республики открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко. В церемонии открытия монумента приняли участие действующий глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации Шахтерска, родители Александра Захарченко. Напомним, Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали коммюнике о развитии сотрудничества между республиками. Глава ДНР отметил, что у республик имеется общее прошлое и общее будущее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика