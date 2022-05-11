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В Шахтерске открыли памятник первому главе ДНР Захарченко

Елизавета Потейчук
21:20 11.05.2022
В церемонии открытия монумента принял участие действующий глава ДНР Денис Пушилин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В городе Шахтерск Донецкой Народной республики открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко. В церемонии открытия монумента приняли участие действующий глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации Шахтерска, родители Александра Захарченко.

Напомним, Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали коммюнике о развитии сотрудничества между республиками. Глава ДНР отметил, что у республик имеется общее прошлое и общее будущее.

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