Семь человек ранили при обстреле ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области
В числе раненых оказались двое детей.
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Украинские военные обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, в результате были ранены семь человек. Об этом сообщил Минздрав Луганской Народной Республики, куда доставлены раненые.
«Всего семь человек, из них двое детей», - сообщила об эвакуированных министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее слова передает РИА Новости.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Золотое-5 из РСЗО HIMARS. В результате обстрела был разрушен Дом культуры.