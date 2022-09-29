Семь человек ранили при обстреле ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области

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Украинские военные обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, в результате были ранены семь человек. Об этом сообщил Минздрав Луганской Народной Республики, куда доставлены раненые.

«Всего семь человек, из них двое детей», - сообщила об эвакуированных министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее слова передает РИА Новости.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Золотое-5 из РСЗО HIMARS. В результате обстрела был разрушен Дом культуры.