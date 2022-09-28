В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ выпустили по Лисичанску 4 ракеты HIMARS

Марина Крижановская
04:50 28.09.2022
Удар произошел ночью - в 00.20. Уточняется информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры.
ВСУ выпустили по Лисичанску 4 ракеты HIMARS
© Фото: Senior Airman Beaux Hebert Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Украинские войска атаковали Луганскую Народную Республику из системы HIMARS. В частности, по населенному пункту Лисичанск было выпущено четыре реактивных снаряда.

Удар произошел ночью - в 00.20. Информацию приводит представительство ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня). Уточняются сведения о пострадавших и повреждениях инфраструктуры.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.20 по н.п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», - сообщает представительство в Telegram-канале.

Минувшим вечером в Луганской республике завершилось голосование после пятидневного референдума. После обработки 100% протоколов за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
«Все в воздухе наше»: кадры боевой работы российских «Буков» в зоне спецоперации
02:31 Армия
Видео
Стрельба и управление дронами: как проходит подготовка мобилизованных в Алабино
00:56 В стране и мире
Небензя заявил, что Запад мечтает обескровить и расчленить Россию
23:54 В стране и мире
Видео
«Голосовали за будущее»: председатель ЦИК рассказала об итогах референдума в ЛНР
22:59 В стране и мире
Видео
Власти ЛНР заявили о готовности по итогам референдума подать прошение о вхождении в состав России
Популярное
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.