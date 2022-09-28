ВСУ выпустили по Лисичанску 4 ракеты HIMARS

Удар произошел ночью - в 00.20. Уточняется информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры.

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Украинские войска атаковали Луганскую Народную Республику из системы HIMARS. В частности, по населенному пункту Лисичанск было выпущено четыре реактивных снаряда.

Удар произошел ночью - в 00.20. Информацию приводит представительство ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня). Уточняются сведения о пострадавших и повреждениях инфраструктуры.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.20 по н.п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», - сообщает представительство в Telegram-канале.

Минувшим вечером в Луганской республике завершилось голосование после пятидневного референдума. После обработки 100% протоколов за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей.