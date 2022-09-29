Астана и Москва обсуждают открытие коридора на границе для казахстанцев и машин с грузами

Вице-премьер указал на необходимость открыть коридор сегодня или «максимум - завтра».

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Вице-премьер Казахстана, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин заявил, что Москва и Астана обсуждают открытие зеленого коридора для казахстанцев и грузовиков с товарами и продовольствием на госгранице. Вопрос поднят из-за скопления людей и транспорта на въезде в республику.

«Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ, потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зеленый коридор», - приводит РИА Новости слова вице-премьера.

Жумангарин указал, что коридор необходимо открыть сегодня или «максимум - завтра».

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что с 21 сентября в страну въехали около 98 тысяч россиян. В течение этого же периода из республики выехали свыше 64 тысяч граждан России.

