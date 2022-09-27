В МВД Казахстана сообщили, что с 21 сентября в страну въехали около 98 тысяч россиян

В течение этого же периода выехали из Казахстана свыше 64 тысяч граждан России, сообщили в ведомстве.

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Исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщил, что с 21 сентября на территорию страны въехали порядка 98 тысяч россиян. По его словам, в течение этого же периода выехали из Казахстана свыше 64 тысяч граждан России.

«На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы - порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина», - приводит РИА Новости слова Аталыкова.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не принимали каких-либо решений по поводу закрытия границ из-за объявления в стране частичной мобилизации. Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в стране.