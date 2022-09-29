В США назвали украинский кризис внешнеполитическим провалом Вашингтона

© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress

Старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона в США, публицист Тед Карпентер выразил мнение, что американские политики зачастую ошибаются, что провоцирует разрушительные внешнеполитические провалы, в числе которых - украинский кризис. По его словам, американские СМИ всячески стараются замалчивать неудачи во внешней политике.

«Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией», - пишет Карпентер в материале для The American Conservative.

Публицист также указал, что США необходимо отказаться от попыток навязывания другим странам чуждых ценностей, не ввязываться в войны ради смены режимов и отличать важные национальные интересы от периферийных.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон прямо вовлечен в военные действия украинской стороны. Своими действиями, говорит посол, США будто бы проверяют Россию на прочность.



