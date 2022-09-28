Служба безопасности Швеции занялась расследованием взрывов «Северных потоков»

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Расследованием инцидентов с утечкой газа из трех веток газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» займутся специалисты Службы безопасности Швеции. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило РИА Новости.

«Служба безопасности Швеции переняла уголовное расследование событий, связанных с "Северными потоками", от шведской полиции. Преступление, которое в настоящее время расследуется, является грубой диверсией. Расследование ведет служба безопасности Швеции, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое, по крайней мере в какой-то степени, затрагивает интересы Швеции, и нельзя исключать, что за делом стоят иностранные силы», - процитировало заявление агентство.

Уточняется также, что одна из версий случившего - иностранный след.

«Не исключена причастность "иностранных государств"», - заявили в Службе безопасности Швеции.

Напомним, что ранее расследованием обстоятельств трех взрывов на газопроводах «Северного потока» в Балтийском море в акватории Дании и Швеции занимались оперативные службы полиции этих стран.