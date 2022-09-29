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The Guardian: островные государства Тихого океана отказались сотрудничать с США

Елизавета Потейчук
06:46 29.09.2022
Власти Соломоновых Островов заявили об отказе подписывать продвигаемое США соглашение, сообщает издание.
The Guardian: островные государства Тихого океана отказались сотрудничать с США
© Фото: Stefani Reynolds CNP AdMedia Globallookpress
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Островные государства Тихого океана встретили претензиями предложение США о сотрудничестве. По данным СМИ, американская сторона на саммите в Вашингтоне пыталась сблизиться со странами тихоокеанских островов, но их намерения лишь насторожили потенциальных партнеров.

Как сообщает The Guardian, власти Соломоновых Островов заявили в дипломатической ноте об отказе подписывать продвигаемое США соглашение. Тихоокеанское государство указало, что «не в состоянии принять декларацию» и для оценки предложения американцев ему необходимо время. Вместе с тем делегация Соломоновых Островов отложила встречу, на которой США планировали обсудить проект документа.

Кроме того, еще несколько стран скептически отнеслись к предложению Вашингтона о сотрудничестве, добавляет издание.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон и Пекин имеют общие интересы и разногласия. Это никогда не изменится, и раньше это не было преградой для выстраивания сотрудничества. Также дипломат выразил надежду, что США исправят свое восприятие КНР.

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