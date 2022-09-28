Politico: ЕС планирует смягчить санкции на российские удобрения и цемент

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Европейский союз намеревается снять запрет на перевозку удобрения, цемента и ряда другой продукции из России. Отмечается, что вероятное смягчение санкций выступает условием соглашения ЕС с Грецией, Кипром и Мальтой, чтобы вторые поддержали введение ограничений на перевозку российской нефти танкерами.

«В соответствии с соглашением ЕС смягчит свои санкции в отношении других продуктов, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов», - говорится в материале издания Politico.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ограничительные меры в адрес РФ негативно влияют на продовольственную ситуацию в мире. По его словам, весь мир находится под угрозой кризиса несколько лет, и это никак не связано со спецоперацией на Украине.