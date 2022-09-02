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Шольц заявил, что Германия не должна в ущерб себе форсировать отказ от газа из РФ

Алиса Краузе
00:15 02.09.2022
Канцлер ФРГ заметил, что страна не может позволить себе резко отказаться от российского природного газа.
Шольц заявил, что Германия не должна в ущерб себе форсировать отказ от газа из РФ
© Фото: IMAGO Malte Ossowski SVEN SIMON Globallookpress
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ФРГ не обязана форсировать в одностороннем порядке меры, направленные на отказ от поставок газа из РФ. Соответствующий вывод озвучил канцлер страны Олаф Шольц в ходе встречи с населением в Эссене.

Немецкий лидер заметил, что со стороны Германии было бы не слишком ответственно «за один день» отказаться от  продолжающегося импорта природного газа. Таким образом канцлер ответил на вопрос, стоит ли ФРГ инициировать отказ от поставок российского газа в связи с тем, что их объем уменьшился.

«Мы... сами себе осложнили бы задачу», - цитирует Шольца ТАСС.

В настоящее время в планы Германии входит постепенный отказ от использования природного газа, приходящего из России. Однако одномоментно осуществлять подобные изменения - опасная задумка, грозящая Германии экономическим и промышленным кризисом.

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