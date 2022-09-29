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Мирошник назвал сроки вхождения ЛНР в состав РФ

Алиса Краузе
04:59 29.09.2022
Представитель ЛНР рассказал, что нужно сделать для вхождения ЛНР в состав России.
Мирошник назвал сроки вхождения ЛНР в состав РФ
© Фото: Alexander Rekun Global Look Press
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Луганская Народная Республика, вероятно, должна войти в состав России в течение недели. Такие сроки назвал представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Дополнительные вещи, касающиеся интеграции республики в качестве части Российской Федерации, по его словам, будут определяться в рамках последующих решений властей и принимаемых законов. Мирошник заметил, что для начала требуется соблюсти параметры процедуры вхождения, устанавливаемые правовой системой РФ.

«И выполнить все совершенно безупречно», - добавил представитель республики.

Как обозначил Мирошник, самое главное - референдум - уже случилось. Теперь же, когда локомотив двинулся с места, его очень сложно будет остановить.

«Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно», - цитирует политического деятеля РИА Новости.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики со знаменательным моментом - принятием решения о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации. Во время торжественной речи он назвал нынешние события - историей возрождения и восстановления Донбасса.

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