Мирошник назвал сроки вхождения ЛНР в состав РФ

Представитель ЛНР рассказал, что нужно сделать для вхождения ЛНР в состав России.

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Луганская Народная Республика, вероятно, должна войти в состав России в течение недели. Такие сроки назвал представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Дополнительные вещи, касающиеся интеграции республики в качестве части Российской Федерации, по его словам, будут определяться в рамках последующих решений властей и принимаемых законов. Мирошник заметил, что для начала требуется соблюсти параметры процедуры вхождения, устанавливаемые правовой системой РФ.

«И выполнить все совершенно безупречно», - добавил представитель республики.

Как обозначил Мирошник, самое главное - референдум - уже случилось. Теперь же, когда локомотив двинулся с места, его очень сложно будет остановить.

«Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно», - цитирует политического деятеля РИА Новости.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики со знаменательным моментом - принятием решения о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации. Во время торжественной речи он назвал нынешние события - историей возрождения и восстановления Донбасса.