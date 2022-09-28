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«Да здравствует ЛНР в составе России!»: Леонид Пасечник приветствовал итоги прошедшего референдума

Марина Крижановская
01:23 28.09.2022
Он призвал экономически активное население, особенно молодежь, проявлять свою жизненную позицию и предлагать идеи по развитию будущего региона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Несмотря на трудности, которые выпали на долю Луганской Народной Республики и были ею преодолены, 27 сентября в истории региона открылась новая страница.

«Это история возрождения и восстановления Донбасса. Впереди у нас с вами большое будущее», - сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он добавил, что для преображения республике понадобятся образованные, мотивированные патриотические кадры. Это люди, имеющие активную жизненную позицию и желающие «что-то изменить в республике к лучшему, сделать так, чтобы люди на нашей земле жили лучше и краше».

«Поэтому я призываю всех жителей ЛНР, особенно молодежь с активной жизненной позицией, обязательно принимать участие, регистрироваться в программе "Лидеры возрождения ЛНР". Потому что от того, что мы вместе с вами сделаем, от того, какие предложения поступят от каждого из вас, от того, как мы сможем реализовать эти предложения, зависит наше будущее. Дорогие друзья! Да здравствует Луганская Народная Республика в составе Российской Федерации! Да здравствует Россия!», - заявил глава региона.

© ТРК "Звезда"

Немногим ранее председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко сказала, что решение на референдуме о вхождении республики в состав Российской Федерации - это долгожданный праздник, к которому местные жители готовились последние восемь лет.

Она призналась, что такой высокий процент поддержки идеи стать частью России был для нее даже слегка неожиданным с учетом того, что часть территории была оккупирована.

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