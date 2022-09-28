США выделили Киеву новый транш военной помощи на $1,1 млрд

В очередной пакет военной поддержки ВСУ вошли в том числе РСЗО HIMARS.

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Вашингтон выделил еще 1,1 млрд долларов на оказание военной помощи Украине. В очередной пакет военной поддержки ВСУ вошли поставки 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. О размерах предстоящих поставок оружия и боеприпасов на Украину заявила пресс-служба Пентагона, сообщило ТАСС.

На Украину из США также отправят 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что США с начала СВО стабильно накачивают оружием Украину, общий объем американской военной помощи Киеву уже превышает 16 млрд долларов.