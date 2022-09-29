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Extrabladet: у датских нефтегазовых платформ заметили беспилотники

Ирина Елагина
21:42 29.09.2022
У буровых платформ нефтегазовых месторождений в Северном море зафиксировали несколько дронов.
Extrabladet: у датских нефтегазовых платформ заметили беспилотники
© Фото: Olaf Krüger http imagebroker.com #search Globallookpress
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У датских нефтегазовых месторождений в Северном море  зафиксировали несколько беспилотных летательных объектов. О «несанкционированной» активности дронов у буровых платформ сообщила газета Extrabladet со ссылкой на компанию TotalEnergies, управляющую месторождением.

«Мы можем подтвердить, что 28 сентября на нефтегазовом месторождении Halfdan B в Северном море наблюдалась несанкционированная активность дронов», — цитирует издание представителя TotalEnergies.

Энергокомпания обратилась за помощью и разъяснениями к датским властям и в правоохранительные органы, поскольку неизвестно, сколько дронов кружило над платформой Halfdan B и с какой целью.

«Мы предприняли необходимые шаги в соответствии с нашими процедурами безопасности и находимся в тесном диалоге с властями», — заявили в компании.

В Национальной полиции изданию подтвердили факт получения запроса о том, что «некоторые сотрудники буровой платформы Halfdan Bravo наблюдали рядом с буровой платформой беспилотник».

«Полиция расследует инцидент и пока не может предоставить никакой дополнительной информации», - сообщает издание.

По данным СМИ, аналогичные случаи активности дронов были зафиксированы у норвежских буровых платформ.

«Судя по сообщениям, были замечены разные дроны. Полиция получила разные описания. Мы отслеживаем и проверяем информацию», - цитирует газета комментарий начальника отдела юго-западного полицейского округа Норвегии Амунда Ревхейма.

В СМИ обратили внимание, что «таинственная активность дронов наблюдалась на следующий день после утечки газа в Балтийском море».

Напомним, что президент России Владимир Путин назвал взрывы «Северных потоков» диверсией и актом международного терроризма.

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