Путин в разговоре с Эрдоганом назвал беспрецедентной диверсией взрывы «Северных потоков»
Взрывы «Северных потоков» обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора 29 сентября.
Российский президент назвал происшествия на трех ветках газопровода «Северных потоках» диверсией и актом международного терроризма.
«Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», - сообщила пресс-служба Кремля.
Путин отметил в беседе с Эрдоганом, что «Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН».
Напомним, что расследованием диверсии на «Северных потоках» занялась Служба безопасности Дании.
Также во время разговора президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе Ижевска.