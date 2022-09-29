Путин в разговоре с Эрдоганом назвал беспрецедентной диверсией взрывы «Северных потоков»

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Взрывы «Северных потоков» обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора 29 сентября.

Российский президент назвал происшествия на трех ветках газопровода «Северных потоках» диверсией и актом международного терроризма.

«Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил в беседе с Эрдоганом, что «Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН».

Напомним, что расследованием диверсии на «Северных потоках» занялась Служба безопасности Дании.

Также во время разговора президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе Ижевска.