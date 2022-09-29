Шпиона СБУ приговорили к 12 годам заключения в ЛНР

Поступавшая в адрес СБУ информация от злоумышленника анализировалась и использовалась для нанесения ударов по целям.

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Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор гражданину ЛНР Дмитрию Гнатенко в виде 12 лет лишения свободы.

«Его умышленные и противоправные действия выразились в госизмене посредством шпионажа, сбора и передаче иностранному государству сведений для использования их против безопасности Луганской Народной Республики», - говорится в Telegram-канале МВД ЛНР.

Следственное Управление МВД ЛНР в мае возбудило уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена) в отношении жителя Белокуракино Дмитрия Гнатенко.

В сообщении ведомства говорится, что каналом передачи данных являлся один из чат-ботов в мессенджере «Вайбер», созданный СБУ для сбора сведений о местах расположения подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ.

«Поступающая в адрес украинской спецслужбы информация анализировалась и использовалась для нанесения ударов по целям», - уточняется в заявлении министерства.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов высказал мнение, что в отношении украинского президента Владимира Зеленского следует завести уголовное дело о государственной измене. Рогов сравнил Зеленского с иностранным шпионом.