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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине и референдумы

Игнат Далакян
20:41 29.09.2022
Была выражена признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договоренностей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту сельхозпродукции и удобрений РФ.
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине и референдумы
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе Ижевска, после чего между лидерами двух государств был проведен содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины.

«Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся 23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав Российской Федерации», - говорится в заявлении на официальном сайте Кремля.

Согласно сообщению, голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.

«Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года», - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того сообщается, что в ходе телефонного разговора двух президентов была выражена признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договоренностей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту сельхозпродукции и удобрений Российской Федерации.

«При этом обращено внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки», - сообщается на сайте президента России.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин дал оценку действиям западных стран, которые препятствуют суверенному пути развития других государств. Согласно словам главы российского государства, однополярная гегемония неумолимо рушится, и Запад не желает с этим мириться.

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