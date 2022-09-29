Путин: однополярная гегемония неумолимо рушится, и Запад не желает с этим мириться

Владимир Путин объяснил, почему «коллективный Запад» создает новые проблемы и кризисы.

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Президент России Владимир Путин дал оценку действиям западных стран, препятствующим суверенному пути развития других государств.

Ситуация на внешнеполитической арене обсуждалась на встрече президента с руководителями органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

«Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться», - отметил президент.

Путин назвал «цеплянием за прошлое» нежелание Запада признать, что мир изменился и стал многополярным.

«Цепляясь за прошлое и пытаясь проводить политику диктата во всех сферах от международных отношений и экономики до культуры и спорта, пресловутый коллективный Запад создает новые и новые проблемы, новые и новые кризисы», - подчеркнул российский президент.

По мнению Путина, Запад не церемонится с выбором средств, когда речь заходит о попытках выйти из-под его диктата.

«При этом Запад не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, на тех, кто не желает подчиняться, а хочет самостоятельно и свободно выбирать свой путь, свое будущее», - резюмировал президент.

Ранее Путин заявил, что сейчас происходит формирование более справедливого мира.