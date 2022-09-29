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ЦБ продлил на полгода ограничения на вывод денег за рубеж для физлиц

Ирина Елагина
19:29 29.09.2022
Банк России пролонгировал действие ограничений по выводу денег за рубеж.
ЦБ продлил на полгода ограничения на вывод денег за рубеж для физлиц
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Банк России пролонгировал до 31 марта действие ограничений по выводу денег за рубеж. Уточнение о правилах переводов на счета в зарубежных банках опубликовано на сайте ЦБ РФ.

Во-первых, ограничения касаются суммы переводов.

«Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США, по системам денежных переводов — не более 10 тыс. долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции», - уточнили в ЦБ.

Во-вторых, прописаны условия перевода на зарубежные счета средств в размере официальной зарплаты.

«Кроме того, физические лица — нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран», - сообщили в Центробанке.

В-третьих, продлено действие запрета на переводы денег из России за рубеж для отдельных категорий физических и юридических лиц из стран, поддержавших антироссийские санкции.

«Для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж», - заключили в Банке России.

Напомним, что ранее Центробанк продлил также ограничения для нерезидентов из недружественных стран по выводу средств с брокерских счетов.

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