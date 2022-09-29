ЦБ пролонгировал ограничения на переводы за рубеж от нерезидентов из недружественных стран

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Банк России продлил ограничения на переводы средств на зарубежные счета от нерезидентов из недружественных стран. Заявление об этом опубликовано на сайте Центробанка.

«Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих», - говорится в тексте документа.

В ЦБ РФ напомнили, что «такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на 6 месяцев», и уточнили, что под них подпадают как физические, так и юридические лица.

«Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», - сообщили в ЦБ.

Причиной пролонгации ограничений в ЦБ назвали стремление «поддержать финансовую стабильность».

Ранее ЦБ России разрешил физлицам - резидентам и нерезидентам из стран, не поддержавших антироссийские санкции, переводить до $10 000 за рубеж ежемесячно.