ЦБ России разрешил переводить до $10 тысяч за рубеж ежемесячно

Отмечается, что данная норма касается физлиц - резидентов и нерезидентов из стран, не поддержавших антироссийские санкции.

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Центральный банк России смягчил ограничения для физических лиц на перевод денег за рубеж для резидентов. Так, теперь позволительно осуществлять денежные переводы на сумму до 10 тысяч долларов США ежемесячно.

Новая мера касается резидентов и нерезидентов из стран, не поддержавших антироссийские санкции. Сообщается, что это позволит нерезидентам из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, осуществлять переводы - как в долларах США, так и в эквиваленте в другой валюте. Информацию предоставил Банк России.

«Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», - гласит информация на сайте регулятора.

Отмечается, что «через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета», можно перевести в месяц не более пяти тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

Также приведена информация, что на полгода приостановлены переводы средств с банковского счета физических лиц - нерезидентов России - из стран, поддержавших антироссийские санкции.

«В то же время переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов - физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев. На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», - сообщает Банк России.

Отмечено, что суммы переводов будут рассчитываться по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному регулятором «на дату поручения на осуществление перевода».

Немногим ранее приводилась информация, что укрепление российской национальной валюты может продолжиться. По мнению специалистов, курс американской валюты к рублю может и дальше снижаться и достигнуть и 50 рублей, и 30 рублей за один доллар США.