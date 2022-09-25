В стране и мире В стране и мире В стране и мире

WSJ: конгресс США после выборов может замедлить военную помощь Украине

Сергей Лебедев
16:09 25.09.2022
Многие республиканцы считают, что средства необходимо тратить на решение своих экономических проблем.
WSJ: конгресс США после выборов может замедлить военную помощь Украине
© Фото: Jean Goodacre, Wikimedia
Читайте нас на:

Вопрос поставок военной помощи Украине может вскоре расколоть американский конгресс. Он особенно обострился перед промежуточными выборами в законодательный орган. Некоторые его представители считают, что средства необходимо тратить на решение своих экономических проблем и на другие направления.

«Многие республиканцы в палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые на нее деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной», - пишет издание The Wall Street Journal.

При этом именно республиканцы имеют шанс выиграть на предстоящих выборах. Поэтому администрация Джо Байдена сейчас пытается успеть одобрить как можно больше помощи Украине до предстоящих выборов.

«Будущие запросы могут столкнуться с сильным сопротивлением», — отмечают журналисты.

Напомним, в августе госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что около 10,6 миллиардов долларов составил объем военной помощи, выделенной  Штатами для Украины. При этом весь этот объем был выделен киевским властям во время президентства Джо Байдена. Тем не менее, как отметил Блинкен, США продолжат поставлять украинским войскам военное снабжение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:10 В стране и мире
Россиянам разъяснили, как и где получить бронь от частичной мобилизации
13:58 Армия
Видео
МО РФ: ракетным ударом по пункту дислокации иностранных наемников в районе Запорожья ликвидировано до ста боевиков
13:57 Армия
Видео
ВСУ за сутки потеряли более 110 человек на Николаево-Криворожском направлении
12:50 В стране и мире
Видео
В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, которая готовила теракты на референдуме
12:13 В стране и мире
В Запорожской области 93% проголосовавших поддержали вхождение в состав России
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.