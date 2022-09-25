WSJ: конгресс США после выборов может замедлить военную помощь Украине

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Вопрос поставок военной помощи Украине может вскоре расколоть американский конгресс. Он особенно обострился перед промежуточными выборами в законодательный орган. Некоторые его представители считают, что средства необходимо тратить на решение своих экономических проблем и на другие направления.

«Многие республиканцы в палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые на нее деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной», - пишет издание The Wall Street Journal.

При этом именно республиканцы имеют шанс выиграть на предстоящих выборах. Поэтому администрация Джо Байдена сейчас пытается успеть одобрить как можно больше помощи Украине до предстоящих выборов.

«Будущие запросы могут столкнуться с сильным сопротивлением», — отмечают журналисты.

Напомним, в августе госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что около 10,6 миллиардов долларов составил объем военной помощи, выделенной Штатами для Украины. При этом весь этот объем был выделен киевским властям во время президентства Джо Байдена. Тем не менее, как отметил Блинкен, США продолжат поставлять украинским войскам военное снабжение.