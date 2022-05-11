Михаил Шуфутинский, православный хор «Пересвет» и писатель Олег Рой посетили в госпитале участников спецоперации

Перед выступлением артисты поздравили медицинский персонал госпиталя с праздником и сказали много теплых слов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский, солисты православного хора «Пересвет», российский писатель Олег Рой провели творческую встречу с участниками спецоперации РФ на Украине, проходящими лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко в Москве, которому исполнилось 80 лет, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.

Перед выступлением артисты поздравили медицинский персонал госпиталя с праздником и сказали много теплых слов.

«От всей души желаю вам огромного счастья и больших успехов. Все аплодисменты сегодня принадлежат вам, а так же всем тем, кто сегодня в этом зале, всем ребятам - участникам боевых действий, всем победителям, я в этом уверен. Я искренне желаю всего самого доброго и благодарен вам безмерно, как и все мои близкие, вся моя родня, вся наша страна! Низкий вам поклон!», - заявил Михаил Шуфутинский, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим и медикам.

В свою очередь солисты православного хора «Пересвет» исполнили старинные солдатские и современные песни.

В беседе с журналистами художественный руководитель Московского концертного художественного хора Дмитрий Юденков сказал слова поддержки военнослужащим.

«Пока звучат наши голоса, пока бьются наши сердца, мы будем славить, и воспевать нашу доблестную армию!», - отметил Юденков.

В перерыве между отделениями Олег Рой рассказал зрителям о возможности принять участие в новом творческом проекте - восстановлении института фронтовых писателей.

Проект возник по инициативе одного из участников творческой среды Минобороны России «Монолит» и был поддержан экспертами Художественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.



Новое поколение фронтовых писателей будет создано, в том числе из числа участников специальной военной операции.

По окончании концерта Олег Рой пообщался с военнослужащими, раздал автографы.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.