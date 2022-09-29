МО публикует кадры подготовки мобилизованных в Ростовской области
Министерство обороны РФ публикует кадры подготовки мобилизованных в Ростовской области. В описании к видео сказано, что мобилизованные и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений.
Как уточнили в российском военном ведомстве, после обучения по программе индивидуальной подготовки в своих регионах, военнослужащие убыли к местам боевого слаживания. Военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение. Оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО.
В Минобороны также сообщили, что после прохождения боевого слаживания мобилизованных отправят в зону спецоперации на Украине, где они будут оборонять освобожденные территории.
Ранее в российском военном ведомстве показали кадры отправки мобилизованных на дополнительную подготовку в Ростовской области.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов