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МО публикует кадры подготовки мобилизованных в Ростовской области

18:04 29.09.2022
После прохождения боевого слаживания мобилизованных отправят в зону спецоперации оборонять освобожденные территории.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ публикует кадры подготовки мобилизованных в Ростовской области. В описании к видео сказано, что мобилизованные и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений.

Как уточнили в российском военном ведомстве, после обучения по программе индивидуальной подготовки в своих регионах, военнослужащие убыли к местам боевого слаживания. Военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение. Оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО.

В Минобороны также сообщили, что после прохождения боевого слаживания мобилизованных отправят в зону спецоперации на Украине, где они будут оборонять освобожденные территории.

Ранее в российском военном ведомстве показали кадры отправки мобилизованных на дополнительную подготовку в Ростовской области.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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