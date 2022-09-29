Стрельба из АК и РПГ: кадры подготовки мобилизованных из Ленобласти

Еще пару дней назад многие с трудом представляли себя с гранатометом в руках, но с каждым днем стреляют все точнее и точнее.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На общевойсковом полигоне Западного военного округа идет подготовка военнослужащих, мобилизованных из Ленинградской области.

Еще пару дней назад многие с трудом представляли себя с гранатометом в руках, но сегодня уже после первых пристрелочных выстрелов все ближе и ближе к цели.

«Попал только со второго раза, товарищи подсказали, от чего отталкиваться, какие тонкости есть в этом деле. Не сложно это все. Все это рассчитано на мужчину с бодрым боевым духом», - поделился мобилизованный военнослужащий Павел.

А 28-летний Александр оставил на гражданке компьютерный бизнес. Теперь прицельно бьет по грудным и ростовым мишеням из автомата Калашникова. Во время своей срочной службы в армии он тоже стрелял на отлично.

Ранее Минобороны России показало кадры боя танков морской пехоты ТОФ и ВСУ в ходе СВО. В сопровождении к видео уточняется, что российский танк прямой наводкой поразил украинскую боевую машину.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов