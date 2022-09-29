Армия Минобороны России публикует кадры боя танков морской пехоты ТОФ и ВСУ в ходе СВО Экипаж российского танка прямой наводкой во встречном бою уничтожает танк противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало видео боя танкового подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота с танками ВСУ. Как уточняет российское военное ведомство, украинские боевые машины обнаружили в лесополосе с помощью беспилотников. Противника незамедлительно атаковали два танка Т-80БВ и БМП-3. Во время боев российский танк прямой наводкой поразил украинскую боевую машину. Ранее в Минобороны сообщили о подавлении батареи РСЗО HIMARS в Днепропетровской области и поражении батареи гаубиц М777 в Запорожской области. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика